Sultanbeyli Belediyespor sahaya çıkmayınca Alanya Belediyespor maçı tatil edildi

Sultanbeyli Belediyespor sahaya çıkmayınca Alanya Belediyespor maçı tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi ilk haftasında Sultanbeyli Belediyespor ile On Hotels Alanya Belediyespor arasındaki maç, ev sahibinin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda oynanması gereken maçın sonucunu Türkiye Voleybol Federasyonu belirleyecek.
SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Sultanbeyli Belediyespor ile On Hotels Alanya Belediyespor arasında oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.
Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda oynanması gereken karşılaşmaya Sultanbeyli Belediyesporlu oyuncular çıkmadı. Mücadelenin hakemi Erol Akbulut, bu nedenle maçı tatil etti.
Maçın sonucuna Türkiye Voleybol Federasyonu karar verecek.
Kaynak: AA