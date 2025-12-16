TFF 3. Lig Sultan Su İnegölspor: 1 Ankaragücü: 2
TFF 3. Lig'inde Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. İnegölspor'un golü Yasin Ozan'dan penaltı ile gelirken, Ankaragücü'nün gollerini Enes Tepecik ve Atakan Güner kaydetti.
Hakemler: Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın(Dk 74 Hasan Alp Altınoluk) Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci(Dk 88 Ozan Can Dursun) Hüseyin Afkan(Dk 74 Muratcan Tutal) Orhan Aktaş
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik(Dk 93 Yusuf Göktaş) Mahmut Tekdemir(Dk 83 Özgür Aktaş) Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy(Dk 89 Efe Toprak) Atakan Güner
Sarı kartlar: Taha Recep Cebeci, Kerem Dönertaş (İnegölspor) Mahmut Tekdemir, Atakan Güner, Görkem Cihan(Ankara)
Goller: Yasin Ozan(Pen) İnegölspor Enes Tepecik,Atakan Güner(Ankara) - BURSA