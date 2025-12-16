Haberler

TFF 3. Lig Sultan Su İnegölspor: 1 Ankaragücü: 2

Güncelleme:
TFF 3. Lig'inde Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. İnegölspor'un golü Yasin Ozan'dan penaltı ile gelirken, Ankaragücü'nün gollerini Enes Tepecik ve Atakan Güner kaydetti.

TFF 3. Lig'inde Sultan Su İnegölspor sahasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu

Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın(Dk 74 Hasan Alp Altınoluk) Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci(Dk 88 Ozan Can Dursun) Hüseyin Afkan(Dk 74 Muratcan Tutal) Orhan Aktaş

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik(Dk 93 Yusuf Göktaş) Mahmut Tekdemir(Dk 83 Özgür Aktaş) Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy(Dk 89 Efe Toprak) Atakan Güner

Sarı kartlar: Taha Recep Cebeci, Kerem Dönertaş (İnegölspor) Mahmut Tekdemir, Atakan Güner, Görkem Cihan(Ankara)

Goller: Yasin Ozan(Pen) İnegölspor Enes Tepecik,Atakan Güner(Ankara) - BURSA

