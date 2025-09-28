Süleyman Hurma isyan etti: Bu lig oynanamaz

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'a konuk olduğu canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Süleyman Hurma, hakem kararlarını ve oluşan futbol iklimini eleştirdi.

''BU LİG OYNANAMAZ''

Paul Onuachu ve Atakan Çankaya arasında yaşanan penaltı pozisyonuna dair konuşan Süleyman Hurma, "Pozisyonu herkesin değerlendirdiği gibi değerlendiriyorum. Burada önemli olan, o pozisyon, attığımız goldeki ofsaytın ne olduğu ile ilgili değil. Asıl önemli olan, üzülerek söylüyorum ki, yıllardır bu böyleydi ama son 3-4 yıldır büyük takımlarımızın yarattığı ortam yüzünden futbol oynanamaz hale geldi. Hiç kimsenin bu baskı altında sağlıklı karar verme imkanı yok! Ortada bir adaletsizlik varsa, bunun da bir müşterisi var demektir. Bu müşterinin kim olduğuna karar vermemiz lazım. Her maçta, devre arasında, sonunda, haklı, haksız, bir taç, bir faul için bile ortalığı ayağa kaldıranlar, üzülerek söylüyorum, büyük takımlarımız bir ordu kurmuş ve bununla saldırıyorlar. Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil. Bu lig oynanamaz." dedi.

"DÜNYANIN EN DENGESİZ LİGİ"

Sözlerine devam eden Hurma, oluşan adaletsizlikle ilgili, "İşin ekonomik tarafında, dünyanın en dengesiz ligi! Bir takımın bütçesi 500 milyon euro, diğer takımın bütçesi 7-8 milyon euro olmaz! Dünyanın her yerinde büyük takımlar var, bizim ülkemizde de var ve biz de gereken saygı ve sevgiyi gösteriyoruz. Ama artık konu, bu sevgi ve saygı meselesini geçti ve başka bir yere geldi. Her şeyi istiyorlar! Biraz işler aksi gitti mi, başka şeyler yapıyorlar. Bu lig oynanamaz hale geldi. Seyirci bıraktı ligi. Dün Trabzon spor'un 2 bin taraftarı vardı, Trabzon spor o stadyumu defalarda doldurdu. Hepimizin yapması gereken önemli şeyler var. Kendi üzerime düşeni, bana uyan Anadolu takımları ile yapacağım." ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİNE CEVAP

Trabzon spor'un kazandığı penaltıya ''Penaltı değil'' diyen Fatih Tekke ile ilgili de konuşan Hurma, "Fatih Tekke, onurlu bir kardeşimiz. Bir spor adamının yapması gerekeni yaptı. Bakın altına yapılan yorumlara ve yazılanlara! Onurlu bir davranışı onurlandıracağımıza, onursuzluğu onurlandırmaya çalışıyoruz! O teknik adamın yaptığı doğru davranışı onurlandırmazsak bir başkası bunu yapar mı? Sonra da iyi her şeyi yok ediyoruz ve kötülükle baş başa kalıyoruz. Kendi cehennemimiz oluşuyor! Bunu anlamak zorundayız!" sözlerini sarf etti.