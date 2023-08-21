Süleyman Adanur, "Sürekli başarı için güçlü ekonomik bir yapı şart"

Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, şampiyonluk kadar sürdürülebilir başarı için güçlü bir ekonomik yapının şart olduğunu belirterek, zor süreçte yüreğini ortaya koyarak yola çıkan başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimine destek olmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, şampiyonluk kadar sürdürülebilir başarı için güçlü bir ekonomik yapının şart olduğunu belirterek, zor süreçte yüreğini ortaya koyarak yola çıkan başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimine destek olmaları gerektiğini söyledi.

Süleyman Adanur, Trabzonspor, elde ettiği tarihi başarının ardından şampiyonluk sonrası süreci yönetmekte eksiklikler yaşandığını belirterek, "Bugün yaşananlar şampiyonluk sonrası gelişen surecide yönetmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon yapılan hataların yükünü üzerinden atmaya çalışıyor. Bu yüklerden kurtulmak ta önemli bir başarı olacaktır" dedi

"Şampiyonluk kadar güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmakta önemli bir başarı olacaktır"

Adanur, takımların sürekli başarılı olabilmesi için güçlü ekonomik yapıya sahip olmalarının önemli olduğunu vurguladı. Trabzonspor'un öncelikle bunu sağlaması gerektiğini belirteren Adanur, "Kulübün üzerinde önemli bir ekonomik yük var. Kolay değil bu kadar mali sıkıntının yanında borçları ödeyip takım kurmak ve yarıştırmak. Yapılan sponsorluk anlaşması tarihi bir başarıdır. Buna rağmen ciddi yük devam ediyor. Zor süreçte yüreğini ortaya koyarak yola çıkan Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimine camia olarak destek olmalıyız. Kulübün, finansal yönden düzelmesi ve güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması büyük başarıların başlangıç noktası olacağına inanıyorum "ifadelerini kullandı

"Güçlü yapı oluşturulabilir"

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin doğru hamlelerle güçlü bir yapı oluşturabileceğini belirten Adanur, "Geçtiğimiz sezon yapılan futbolcu transferleri mali ve sportif açıdan büyük bir yıkıma yol açtı. Bu oyuncular sorun olmaya devam ediyor ve yönetim bu oyunculardan kurtulmanın yolunu arıyor. Bu durum kulübün transfer politikasını da etkiledi. Sezon öncesi yaşanan talihsiz sakatlıklarda bir takımın başına gelebilecek en kötü senaryo ve bunu yaşadık. Pahalı transferlerden kaçınılarak yapılacak nokta transferlerin yanından altyapıdan dahil edilecek oyuncularla birlikte önümüzdeki yılların güçlü yapısı oluşturulabilir "dedi

"Kadroya transferler dahil edildikçe daha iyi seviyeye geleceğiz"

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Galatasaray maçına da değinen Adanur, "Lig'in henüz 2. haftası ve Trabzonspor'da yapılanma devam ediyor. Kadroya transferler dahil edildikçe daha iyi seviyeye geleceğimize inanıyorum. Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacaktır. Rakibin, transferde o kadar harcama yapmasına rağmen oyununda ziyade kaliteli isimleri ön plana çıkarak sonuca gitti. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik maç bizim adımıza farklı bir yere gidebilirdi. İki takımda oyun olarak istenilen seviyede değildi. Maçın ardından Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in, hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili yaptığı "Böyle bir hakem faciası görmedim" açıklamasını hayretle izledim. Bu maçta asıl Trabzonspor'un hakları gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı - TRABZON