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Süleyman Acar, TFF Elazığ İl Temsilcisi Olarak Atandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ İl Temsilciliği görevine Süleyman Acar'ı asaleten atadı. Acar, daha önce vekaleten sürdürdüğü görevde sezonu başarıyla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ İl Temsilciliği görevine Süleyman Acar atandı.

TFF tarafından Elazığ İl Temsilciliği görevine Elazığ Spor Kamuoyu tarafından yakından tanınan Süleyman Acar atandı. 11 Mart 2024 tarihinde istifa eden Bahaddin Erbasan'ın yerine vekaleten görevi yürüten Acar, sezonu başarı ile tamamlamasının ardından TFF tarafından Elazığ İl Temsilciliği görevine asaleten atandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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