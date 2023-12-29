Sular durulmuyor! Dursun Özbek'in Büyükekşi ile görüştüğünü duyan Ali Koç hemen harekete geçti
Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılacağı toplantıda, Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan kriz masaya yatırılacak. Galatasaray'ın "Ne mutlu Türk'üm diyene", Fenerbahçe'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartlarıyla çıkmak istediği maç öncesi toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için otele gitti.
NE KARAR ÇIKACAK?
TFF ile durum değerlendirmesi yapmak için Büyükekşi'nin bulunduğu otele giden Özbek, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşüyor.
TAKIMLAR FARKLI PANKARTLARLA ÇIKMAK İSTİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor. Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.