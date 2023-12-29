Sular durulmuyor! Dursun Özbek'in Büyükekşi ile görüştüğünü duyan Ali Koç hemen harekete geçti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için otele gitti.

NE KARAR ÇIKACAK?

TFF ile durum değerlendirmesi yapmak için Büyükekşi'nin bulunduğu otele giden Özbek, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşüyor.

TAKIMLAR FARKLI PANKARTLARLA ÇIKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor. Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.