Aydınlı atlet Türkiye Şampiyonu oldu

İstanbul'da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Sude Naz Bayar, 60 metre branşında 7.70 saniyelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

İstanbul'da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Sude Naz Bayar, 60 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplamda 434 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Sude Naz Bayar ise 60 metre branşında en iyi dereceyi elde ettik. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Bayar, 7.70 saniyelik dereceyle Türkiye şampiyonu oldu. Genç atleti tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul ilinde düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kuyucak ilçemizden Sude Naz Bayar, 60 metre branşında 7.70 saniyelik en iyi derecesiyle Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
