SUBÜ Öğrencileri Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda İki Gümüş Madalya Kazandı

SUBÜ öğrencileri, TÜSF tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nı iki gümüş madalya ile tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. Serdivan Spor Salonu'ndaki şampiyonaya 33 üniversiteden 158 sporcu katıldı. SUBÜ öğrencileri şampiyonayı 2 gümüş madalya ile tamamladı. Şampiyonada 75 Kilo Sanda Kategorisi'nde Ayfer Elif Öztay ve 60 Kilo Sanda Kategorisi'nde Nezaket İrem İhtiyar Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - SAKARYA