SUBÜ Öğrencileri ÜNİLİG Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Karaman'da düzenlenen ÜNİLİG Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden SUBÜ öğrencileri; şampiyonayı bir gümüş madalya, bir beşincilik ve bir yedincilikle tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. SUBÜ öğrencileri şampiyonayı bir gümüş madalya, bir beşincilik ve bir yedincilik ile tamamladı. Greko-Romen Stil 82 kilo kategorisinde Mehdi Rezaei gümüş madalyanın sahibi olurken, Greko-Romen Stil 97 kilo kategorisinde Arash Rezaei beşinci, Greko-Romen Stil 130 kilo kategorisinde ise Hüseyin Emir Işık yedincilik elde etti. - SAKARYA