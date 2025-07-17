SUBÜ'den Geleneksel Türk Okçuluğu Projesi

SUBÜ Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu'nun ÜNİDES çerçvesinde desteklenen 'Geleneksel Türk Okçuluğu: Kültürel Mirasla Buluşma' isimli projesi ile öğrenciler, Türk Okçuluğu hakkında bilgi sahibi oldu ve uygulamalı eğitimlerle deneyim kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan 'Geleneksel Türk Okçuluğu: Kültürel Mirasla Buluşma' projesini hayata geçirdi. Projede öğrencilere okçuluk ile ilgili teorik bilgiler verildi ve ardından uygulamalı eğitimler yapıldı. Projenin ilk bölümünde öğrencilere, Türk Okçuluğunun tarihi gelişimi, kültürel önemi ve teknik detayları üzerine teorik bir eğitim sunuldu. İkinci bölümde ise nefes kontrolü, duruş biçimleri ve ok atış teknikleri gibi konular uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle ok yapımı atölyesi düzenlenerek öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlandı. Proje sonunda Poyrazlar Gölü'nde gerçekleştirilen etkinlikte ise menzil okçuluğuna yönelik uygulamalı eğitimler yapıldı. - SAKARYA