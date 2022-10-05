Suat Kosif Türkiye'yi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor

İlk motor yarışını 2015 yılında Yunanistan Serres Pisti'nde 1000 cc moto gp grubunda birincilikle bitiren Kosif'i yoğun bir program bekliyor. Rize doğumlu Kosif, 1000 a grubunda Romanya'da başarılı olarak bir kez daha kupa almayı başarmıştı. Kosif yeni anlaşmalarına göre Çekya ve İtalya gibi ülkelerde yeni sezonda yarışacak.

Kosif motorculuk hayatına küçük yaşlardan başlayıp sokaklardan pist hayatına girdi. İlk etapta Türkiye'de İzmir Ülkü pistinde yarışıp sonrasında Avrupa'ya açılan Suat Kosif'e Belçika Yamaha takımından büyük ilgi var.