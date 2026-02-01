Haberler

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen Bilecik'te antrenmanları inceledi

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen Bilecik'te antrenmanları inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bilecik'te devam eden cimnastik antrenmanlarını yerinde inceledi. Antrenman alanında sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Çelen, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bilecik'te devam eden cimnastik antrenmanlarını yerinde inceledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, Bilecik'te sürdürülen cimnastik antrenmanlarını ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Antrenman alanını gezen Çelen, yürütülen çalışmalar hakkında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi aldı. Ziyaret kapsamında altyapı çalışmaları, sporcu gelişimi ve antrenman süreçleri üzerine değerlendirmeler yapılırken, sporculara başarı dilekleri iletildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızın gelişimi için altyapıyı güçlendirmeye ve her branşta sürdürülebilir başarıyı hedefleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı