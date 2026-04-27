Su tabancası parasını EsEs'e bağışlayan Hüseyin Buğra tesislerde üçlü çektirdi

Su tabancası almak için biriktirdiği parayı Eskişehirspor'a bağışlayarak gündem olan 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret ederek oyunculara ve destek için gelen taraftara üçlü çektirdi.

Minik Hüseyin Buğra, geçtiğimiz günlerde kumbarasındaki harçlıklarını kulübe bağışladığı videosuyla sosyal medyada viral oldu. Yaptığı ziyarette minik Hüseyin Buğra, Play-off öncesinde takıma moral verdi. Antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen minik taraftar, oyunculara ve kendisi gibi takıma destek vermek için tesislere gelen taraftarlara üçlü çektirerek keyifli anlar yaşattı. Futbolcuların ve teknik heyetin yoğun ilgi gösterdiği Hüseyin Buğra, ziyaretin ardından tesislerden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

