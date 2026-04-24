Stuttgart, Freiburg'u uzatmada 2-1 yenerek finale yükseldi
Almanya Kupası'nda Freiburg'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenen Stuttgart, finale yükseldi.
MHPArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde ev sahibi Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas'ın attığı gollerle galip geldi.
Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında forma giydi.
Freiburg'un golü ise 28. dakikada Maximilian Eggestein'dan geldi.
Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.