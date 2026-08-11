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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'a karşı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Avusturya'daki Liebenau Stadı'nda Sturm Graz'a konuk olacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği maçta Fenerbahçe'nin ilk 11'i Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca olarak açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Liebenau

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Seidl, Stankovic, Weinhandl, Hödl, Jatta, Kayombo

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Kaynak: AA
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