Stüdyodaki Icardi yorumunu duyan dünyaca ünlü hoca Spalletti, canlı yayında çılgına döndü: Şimdi arayacağım

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Eintracht Frankfurt'u yendikleri mücadelenin ardından canlı yayında gergin anlar yaşadı. Röportaj için hazırlanırken stüdyoda Mauro Icardi ve Francesco Totti ile sorun yaşadığı yorumlarını duyan İtalyan hoca, "Hala Totti ve Icardi'den, onları nasıl yönettiğimden bahsediyorlar! Nasıl yönettiğimi göstermek için şimdi onlardan birini arayacağım!" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli, Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan devinin hocası Luciano Spalletti, Icardi ve Totti ile ilgili yorumları duyunca oldukça sinirlendi.

SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin ardından Sky Sports'a konuşmaya hazırlanırken stüdyodan Mauro Icardi ve Francesco Totti ile ilgili sorun yaşadığı yorumlarını duyan Luciano Spalletti sinirden çılgına döndü.

"ŞİMDİ ONLARDAN BİRİNİ ARAYACAĞIM"

Dünyaca ünlü İtalyan hoca, "Hala Totti ve Icardi'den, onları nasıl yönettiğimden bahsediyorlar! Nasıl yönettiğimi göstermek için şimdi onlardan birini arayacağım!" dedi. Luciano Spalletti Totti ile Roma'da, Icardi ile Inter'de birlikte çalışmış ve iki futbolcu ile problemler yaşamıştı.