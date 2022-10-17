'Stilime orası uygun' demişti! Jesus'un prensine beklediği teklif ara transfer döneminde geliyor

Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan ismi İsmail Yüksek, kısa sürede Avrupa kulüplerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncuya "Stilime orası uygun" dediği La Liga'dan iki takım talip oldu.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un gözüne girerek formayı kapmıştı. 2 ayda hem büyük gelişim gösteren hem de takımın önemli parçalarından biri haline gelen İsmail'e İspanya'dan 2 talip çıktı: Celta Vigo ve Villarreal.

TEKLİF YAPACAKLAR

İsmail'in oynadığı maçları tribünden takip eden iki kulübün yetkilileri, raporlarını topluyor ve devre arası için transfer planı yapıyor. İsmail'in mevcut piyasa değeri Transfermarkt'a göre 2.3 milyon euro.

"HEDEFİM ORADA OYNAMAK" DEMİŞTİ

Genç oyuncu 2021 yılında Bursaspor'a kiralık olarak giderken bir röportaj vermiş ve, "Avrupa'da oynama hayalim elbette var. Stilime La Liga uygun diye düşünüyorum. Hedefim orada oynamak" demişti.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Fenerbahçe yönetimi, sözleşme yenilemek için 4 oyuncusuyla masaya oturacak. Avrupa ve ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de rota iç transfere çevrilmiş durumda... Bu isimlerden biri de İsmail Yüksek... Genç yıldızın 2025'te bitecek sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılacak ve 200 bin TL'lik yıllık ücreti 5 milyon TL seviyelerine çıkarılacak.