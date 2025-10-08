Haberler

Steven Gerrard geri dönüş yolunda

Steven Gerrard geri dönüş yolunda
Güncelleme:
İskoç ekibi Rangers, teknik direktör arayışlarında eski teknik direktörü Steven Gerrard için girişimlere başladı. İngiliz teknik adamında Rangers'a dönmeye sıcak baktığı dile getirildi. Glasgow ekibinin son şampiyonluğu, 2021 yılında Gerrard yönetimindeyken gelmişti.

İskoç ekibi Rangers, Russel Martin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

RANGERS'IN HEDEFİ GERRARD

Russel Martin yönetiminde 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Rangers, kulübü 2021 yılında son kez şampiyon yapan ve son olarak Suudi Arabistan ekibi El-İttifak'ı çalıştıran eski teknik direktörü Steven Gerrard'ı göreve getirmek istiyor.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

İskoç ekibinin Gerrard ile ilk teması kurduğu ve İngiliz teknik adamın da Rangers'a geri dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

GERRARD'IN TARİHİ BAŞARISI

İlk teknik direktörlük deneyimini Rangers'ta yaşayan Gerrard, 2020-2021 sezonunda takımıyla 10 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Gerrard yönetimindeki Rangers, şampiyonluk sezonunda 32 maçta mağlup olmadan 102 puan toplamıştı. Bu performans, kulüp tarihine geçen en başarılı dönemlerden biri olarak kayda geçti. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El-İttifak'ta görev yapan Gerrard, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
