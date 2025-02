Stefan Savic: 'Dönmek benim için önemliydi'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasından ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, takımın ve kendisinin form durumu adına mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savic, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Özellikle ilk 15-20 dakika belki bizden daha iyi başladılar. İstediklerimizi yapamadık belki ama sonrasında biraz daha oyunda istediğimiz üstünlüğü kurduk ve maçı istediğimiz şekilde bitirdik diye düşünüyorum." dedi.

Savic sakatlığı sonrasında takıma dönmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkartmaya, takım için mücadele etmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya gelmiştim. Bunu yapmaya çalıştım ama bir sakatlık sebebiyle uzun süre ara vermek zorunda kaldım. Dönmek benim için de çok önemliydi. Şu an hem takımın form durumu hem kendi fiziksel durumum adına mutlu olduğumu ifade edebilirim. Bizim yapmaya çalıştığımız her maç, her gün Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyabilmek, iyi de gidiyoruz şu an." diye konuştu.

Stoperde farklı partnerlele oynadığına dair gelen soru üzerine tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"İlk geldiğim anlarda Denswill ile beraber oynuyorduk. Kendisi gayet iyi bir oyuncu. Burada şampiyonluk yaşamış, önemli maçlara, mücadeleler ortaya koymuş bir oyuncu. Bu konuda tabii ki kendisine olan saygımı da ifade etmek gerekiyor ama şu an Arseniyle beraber oynuyoruz. Arseniy ilk gördüğümde çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu anlamıştım. Trabzonspor'a çok büyük mutluluklar yaşatacak bir oyuncu olduğunu görebiliyorum. Ben de sizin de bahsettiğiniz gibi tecrübeli bir oyuncu olarak özellikle savunmada oynayan arkadaşlarımla tecrübelerimi paylaşarak, onlarla konuşarak belki onlara yardımcı olarak daha iyiye gitmelerine çalışıyorum."

Karadağlı oyuncu, lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak ikinci devrede form yakalamaya başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim için düzensiz bir sezon olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü istediğimiz gibi başlayamadık bu sezona ama sonrasında biraz daha toparlandığımızı düşünüyorum. Sezonun geneline baktığımızda özellikle yaz transferlerinde birçok oyuncu katıldı aramıza. Ben de takıma katıldıktan sonra takıma yardımcı olabilmek için çalışıyorum. Bir sakatlık yaşadım. Şu an yavaş yavaş o adaptasyon, uyum ortamını sağladığımızı söyleyebiliriz. Çünkü işler bizim adımıza daha iyiye gidiyor. Ligin ilk yarısı sizin de ifade ettiğiniz gibi çok istediğimiz gibi değildi. Kupada şu an iddialı durumdayız, ligde puan sıralamasında her zaman daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Bugün de aslında önemli bir galibiyet aldık. Dolayısıyla bizim adımıza sezonun ilk yarısı istediğimiz gibi değildi ama umuyorum ikinci yarı çok daha iyi olacak."

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Savic, "Deplasmanlarda zorlandığımız bir gerçek. Zor bir maç oynayacağız tabii ki ama aynı zamanda ben bu tür maçları güzel maçlar olarak da ifade edebilirim. Bu tür maçlar büyük maçları ben de dahil olmak üzere bütün futbolcular oynamak için sabırsızlanırlar. İyi hazırlanacağımız bir maç olacak bizim adımıza, önemli bir maç olacak. Varlığımızı hissettireceğimiz bir maç olacak. Gösterebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.