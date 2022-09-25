Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hocayı işaret ettiler! İşte boştaki Türk teknik direktörler

A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olmasının ardından Stefan Kuntz'a tepkiler çığ gibi. Türk bir hocanın takımın başına geçmesini isteyen futbolseverler, Alman teknik direktörün koltukta bir dakika daha oturmamasını istiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda boşta olan Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal gibi isimlerden birinin takımın başına geçmesi isteniyor.

Uluslar C Ligi'ndeki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşma sonrası Alman hocaya büyük tepki gösterilirken, sosyal medyada yerli bir hocanın takımın başına geçmesi istendi.

STEFAN KUNTZ İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında adeta yıkımı yaşadı. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 maçında kadro değeri ve UEFA sıralamaları baz alındığında çok altımızda olan 2 takımdan 5 gol yememiz sonrası Stefan Kuntz istifaya çağrıldı.

TÜRK TEKNİK DİREKTÖR İSTENİYOR

Sosyal medyada Alman hocayı istifaya çağıran futbolseverler, şu anda boşta olan Türk hocalardan birinin göreve geçmesini istedi. Fatih Terim, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın şu anda takım çalıştırmadığı belirtilirken bu isimlerden birinin A Milli Takım'ın yeni hocası olması yönünde TFF'ye çağrılar yapıldı.