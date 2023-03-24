A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın Ermenistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'un, bu mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmesi bekleniyor

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım, ilk sınavını Ermenistan karşısında verecek. Yarın saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz kaleci kararını verdi.

KUNTZ'UN TERCİHİ UĞURCAN

Kalede istikrar isteyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçında eldivenleri Uğurcan Çakır'a verecek. A Milli Takım'da kale için diğer alternatifler ise Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın deneyimli eldiveni Mert Günok.

MİLLİ KALECİLERİN PERFORMANSI

Stefan Kuntz'un tercihi olması beklenen Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor ile 34 resmi maçta forma giydi. Çakır bu karşılaşmalarda 43 gol yerken, 15 maçı ise gol yemeden tamamladı. Altay Bayındır ise 37 resmi maçta 39 gol yerken, 14 maçta kalesini gole kapadı. Mert Günok, 15 maçta Beşiktaş formasını giyerken, kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli eldiven, 5 mücadeleyi ise gol yemeden tamamladı.