Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz

Fenerbahçe taraftarından sonra Fatih Karagümrük de A Milli Takım'ın aday kadrosuna tepki gösterdi. İstanbul ekibi futbolcuları Emre Mor'un aday kadroya davet almaması üzerine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük aday kadroda Emre Mor'un olmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"KUNTZ FUTBOLDAKİ HAKSIZLIK OYUNUNUN BİR PARÇASI OLMUŞTUR"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." denildi.

Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Fatih Karagümrük, Stefan Kuntz, Emre Mor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title