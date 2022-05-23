Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe taraftarından sonra Fatih Karagümrük de A Milli Takım'ın aday kadrosuna tepki gösterdi. İstanbul ekibi futbolcuları Emre Mor'un aday kadroya davet almaması üzerine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük aday kadroda Emre Mor'un olmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
"KUNTZ FUTBOLDAKİ HAKSIZLIK OYUNUNUN BİR PARÇASI OLMUŞTUR"
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." denildi.