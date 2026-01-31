Haberler

Aleksandar Stanojevic: "İkinci gol işimizi zorlaştırdı"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Göztepe maçında yedikleri ikinci golün geri dönüş çabalarını zorlaştırdığını vurguladı. Stanojevic, takımın bazı değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bitiricilik konusunda daha iyi olmaları gerektiğini ifade etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Göztepe maçının ardından, 46. dakikada yedikleri golün işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, açıklamalarda bulundu. İkinci golün işlerini zorlaştırdığını söyleyen Stanojevic, "Geri dönüşümüzü çok zorlaştırdı. İkinci yarıda net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmemiz için değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunlar için çalışıyoruz. Bitirici olmaya ihtiyacımız var. Bunları çözebileceğimize inanıyorum. Burada önemli şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar da yakalayamadık. Özellikle Göztepe-Fenerbahçe maçlarına baktığımızda böyle şanslar sahada yoktu. Önümüzdeki maçlarda çözümler aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. İnanıyorum yüzde yüz çözüm bulacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

