Stanimir Stoilov: "Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık"

Stanimir Stoilov: 'Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık'
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, bu sezon yaşadıkları sakatlıkların Avrupa hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirtti. Takımın iyi bir performans gösterdiğini ve sezonu galibiyetle tamamladıklarını ifade etti.

- Stanimir Stoilov: "Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık"

İSTANBUL - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın iyi bir potansiyeli olduğunu ve sezon içinde Avrupa'yı hedeflediklerini aktararak, "Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza anlamlı bir galibiyetle sezonu bitirmek son derece güzel oldu. Kasımpaşa gibi bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Tüm oyuncularım ciddi bir oyun sergilediler. Hırslı bir maç çıkardılar. Galibiyeti hak ettik. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele ettik. İyi bir sezon çıkardığımızı düşünüyorum. Yaz dönemi takımın potansiyelini görünce hedefimizi Avrupa olarak koyduk. Yaşadığımız sakatlık gibi aksilikler planlarımızı biraz bozdu. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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