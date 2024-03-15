Stadı yakmanın bedeli ağır oldu! UEFA'dan Fenerbahçe'ye ağır ceza
UEFA, Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise maçında yaşanan olaylar nedeniyle 3 deplasman maçına taraftar götürememe ve 80.000 euro para cezası verdi. Cezanın, sahaya havai fişek atılması ve cisim atılması nedeniyle verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu. UEFA, bu yaşananlara kayıtsız kalmadı ve sarı-lacivertlilerin cezasını kesti.
KANARYA, 3 DEPLASMAN MAÇINA SEYİRCİ GÖTÜREMEYECEK
Union Saint-Gilloise maçında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80.00 bin euro para cezası verildi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.