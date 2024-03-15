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Stadı yakmanın bedeli ağır oldu! UEFA'dan Fenerbahçe'ye ağır ceza

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UEFA, Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise maçında yaşanan olaylar nedeniyle 3 deplasman maçına taraftar götürememe ve 80.000 euro para cezası verdi. Cezanın, sahaya havai fişek atılması ve cisim atılması nedeniyle verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu. UEFA, bu yaşananlara kayıtsız kalmadı ve sarı-lacivertlilerin cezasını kesti.

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Union Saint-Gilloise maçında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80.00 bin euro para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiacos Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Bükücü:

Adamlar yurt dışında attı. Cezasını yurt içinde çekiyoruz...

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