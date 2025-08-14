Semih Sezerli: "Beşiktaş'ta değişim var ama gelişim yok"

Semih Sezerli: 'Beşiktaş'ta değişim var ama gelişim yok'
Güncelleme:
Spor yorumcusu Semih Sezerli, St. Patrick's galibiyetinin Beşiktaş'a moral verdiğini ancak takımın hâlâ mental olarak güçlü olmadığını söyledi. Son 3 sezonda ortalama 153 günde bir teknik direktör değiştiğini vurgulayan Sezerli, Fenerbahçe'nin orta saha eksiğine, Galatasaray'ın ise şampiyonluk favoriliğine dikkat çekti.

"TAMMY ABRAHAM TARİHE GEÇTİ"

Spor yorumcusu Semih Sezerli, St. Patrick's karşılaşmasının Beşiktaş için moral etkisi yaptığını ancak takımın hâlâ mental olarak güçlü olmadığını söyledi. "St. Patrick's maçıyla Beşiktaş'ın yüzüne kan geldi" diyen Sezerli, siyah-beyazlıların son 3 sezonda ortalama 153 günde bir teknik direktör değiştirdiğine dikkat çekerek, "Sürekli değişim var ama totalde bir gelişim yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın normal şartlarda St. Patrick's ile aynı seviyede olmaması gerektiğini vurgulayan Sezerli, "Şu an Beşiktaş, St. Patrick's'in rakibi olmuş durumda" dedi. İlk yarıda net bir mesaj verildiğini söyleyen yorumcu, "Hiç aklından bile geçirme" mesajının sahada verildiğini belirtti. Ayrıca Tammy Abraham'ın, Beşiktaş'ın Avrupa tarihinde ilk yarıda hat-trick yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçtiğini hatırlattı.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EN BÜYÜK ADAY"

Galatasaray'a da değinen Sezerli, sarı-kırmızılıların 3 sezon üst üste şampiyon olarak 2025-2026 sezonuna en büyük şampiyonluk adayı olarak girdiğini söyledi. Gaziantep FK deplasmanında yüksek tempolu bir başlangıç beklediğini de sözlerine ekledi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
