Sporting, Portekiz Premier Lig'de 21. Şampiyonluğunu İlan Etti

Sporting, Portekiz Premier Lig'de 21. Şampiyonluğunu İlan Etti
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Portekiz Premier Lig'in 34. haftasında Sporting, Vitoria Guimares'i 2-0 mağlup ederek 21. şampiyonluğunu kazandı. Sporting, ligi 82 puanla lider tamamladı.

Portekiz Premier Lig'in 34. haftasında Sporting, sahasında karşılaştığı Vitoria Guimares'i 2-0 mağlup ederek 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting sahasında Vitoria Guimares ile karşılaştı. Şampiyonluk maçında yeşil-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 82 puanla ligi zirvede tamamladı ve 21. şampiyonluğunu elde etti. Sporting'in gollerini 55. dakikada Gonçalves 82. dakikada Gyökeres kaydetti.

Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaştığı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı 80 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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