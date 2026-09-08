Sporting, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting CP maç hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Sporting CP maç hazırlıklarını tamamladı.
Portekizli Teknik Direktör Rui Borges yönetiminde antreman gerçekleştiren Sporting CP, yarın TSİ ile 22.00'de başlayacak Sporting CP-Galatasaray karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı