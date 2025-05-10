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Sporting, Benfica ile Beraber Kalarak Şampiyonluk İçin Avantaj Yakaladı

Sporting, Benfica ile Beraber Kalarak Şampiyonluk İçin Avantaj Yakaladı
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Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 33. haftasında Sporting, Benfica ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk için ikili averajda avantaj elde etti. Sporting, maçta öne geçtiği golü koruyamadı. İki takım şu an 79 puanda ve son haftaya gidiyor.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 33. haftasındaki Lizbon derbisinde lider Sporting, aynı puana sahip Benfica ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk için ikili averajda avantaj yakaladı.

Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Benfica, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle eşitliği yakalasa da galibiyeti getirecek golü bulamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu skorla son haftaya ikili averaj farklıyla önde giren Sporting, şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti. Ligin ilk yarısında oynanan Lizbon derbisini Sporting, 1-0 kazanmıştı.

Sporting ve Benfica, son hafta öncesinde 79'ar puanla sahip durumda bulunuyor. Sporting, son haftada Vitoria Guimaraes'i konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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