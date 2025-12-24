Sporda 2025 böyle geçti: Ağustos

Sporda 2025 yılının ağustos ayında Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan transfer etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ikinci kez göreve başladı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ikinci kez teknik direktörlük koltuğunu oturdu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Olimpiyatları'na trans sporcuların katılımını önlemek için test yapılacağını bildirdi.

Muhammed Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Mısırlı Muhammed Salah kazandı.

Muhammed Salah, UEFA'nın "Filistinli Pele"ye veda paylaşımına gösterdiği tepkiyle de dikkati çekti.

Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki olarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" paylaşımında bulundu.

1 AĞUSTOS

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki savunma oyuncusuna 2025-26'dan itibaren 4 sezon boyunca net 8 milyon avro ödeme yapacak.

3 AĞUSTOS

Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

6 AĞUSTOS

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

7 AĞUSTOS

Türk spor basının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.

Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımını deplasmanda 4-1 mağlup etti.

9 AĞUSTOS

12 AĞUSTOS

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" ünvanı için yaptıkları başvurunun onaylandığını bildirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

13 AĞUSTOS

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

14 AĞUSTOS

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 4-1'in rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

15 AĞUSTOS

İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolcu Süleyman Al-Obaid için yayımladığı taziye mesajında İsrail'in adını geçirmeyen UEFA, son olarak Süper Kupa maçı öncesinde açılan pankartlarda yine İsrail'den tek kelime bahsetmedi.

19 AĞUSTOS

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Mısırlı Muhammed Salah kazandı.

20 AĞUSTOS

İsrail ordusu, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak öldürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

21 AĞUSTOS

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

23 AĞUSTOS

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde attığı golle tarihe geçti. 40 yaşındaki Ronaldo, dört farklı kulüp ve milli takım formasıyla 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 2'nci kez dünya gençler şampiyonu oldu. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

27 AĞUSTOS

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

28 AĞUSTOS

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

29 AĞUSTOS

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup etti.

30 AĞUSTOS

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı. Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

31 AĞUSTOS

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.