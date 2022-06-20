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Sporcu Harun Şahin'e milli davet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sporcu Harun Şahin'e milli davet

Malatyalı Hokey sporcusu Harun Şahin, Hokey Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Malatyalı Hokey sporcusu Harun Şahin, Hokey Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Çek Cumhuriyetinde 24 - 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, Hokey 2021-2022 Açık Alan Sezon Şampiyonası için, Malatya Hokey Kulübü sporcusu Harun Şahin, U21 Erkekler Milli Takım Aday kadrosuna davet edildi. Malatyalı Hokey sporcusu Harun Şahin, milli takım kampında başarı göstererek Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan şampiyonaya katılmak için yoğun çaba göstereceğini belirtti.

Alınan bu başarıdan dolayı Harun Şahin'i tebrik eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Sporcumuz Harun Şahin'i Milli Takım Aday kampına davet edilmesi bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu, antrenörünü ve ailesini tebrik ediyorum. Sporcumuza Milli Takım kampında başarılar diliyorum. Umarım Milli Takım kadrosuna seçilerek bizleri en iyi şekilde temsil edecektir" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Harun Şahin Malatya Spor Haberler

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