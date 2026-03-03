Spor Yazarı Alper Kınar: Skriniar'ın olmayışı takımın omurgasını dağıttı

"BEŞİKTAŞ'I TRANSFERLER ÖNCESİ VE SONRASI DİYE İKİYE AYIRABİLİRİZ"

Kocaelispor-Beşiktaş mücadelesine değinen Kınar, siyah-beyazlı ekibin transfer hamleleri sonrası farklı bir kimliğe büründüğünü belirtti. "Beşiktaş'ı, transferler öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz" diyen Kınar, özellikle savunma hattındaki değişimin altını çizdi.

Yeni transfer Agbadou için "Beşiktaş'ın stoperde aradığı kan gibi" yorumunu yapan Kınar, savunma direncinin artmasının takımın genel performansına da olumlu yansıdığını ifade etti. Beşiktaş'ın hem oyun disiplinini hem de fiziksel direncini yukarı taşıdığını belirten Kınar, siyah-beyazlıların kritik viraja daha güçlü girdiğini söyledi.

"GALATASARAY KARŞISINDA KIRILGAN BİR ALANYASPOR VARDI"

Galatasaray- Alanyaspor karşılaşmasını da değerlendiren Kınar, sarı-kırmızılıların oyun üstünlüğüne dikkat çekti. "Galatasaray karşısında kırılgan bir Alanyaspor vardı" diyen Kınar, Galatasaray'ın maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu vurguladı.

Önümüzdeki Beşiktaş derbisine de değinen Kınar, "Beşiktaş karşılaşması Galatasaray için ligin en önemli maçı" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların tek dezavantajının deplasman atmosferi olacağını belirten Kınar, orta saha dinamizminin derbinin kaderini belirleyeceğini söyledi.

"FENERBAHÇE ORTA SAHADA DURAĞANLAŞTI, ŞAMPİYONLUK DIŞINDA KALDI"

Antalyaspor- Fenerbahçe mücadelesine ilişkin ise oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Kınar, sarı-lacivertlilerin oyun yapısında ciddi sorunlar yaşadığını dile getirdi. "Fenerbahçe, orta sahasını durağan bir konuma getirdi hepimizi yanılttı" diyen Kınar, takımın temposunun düştüğünü ifade etti.

Son maçta Asensio'nun form düşüklüğüne dikkat çeken Kınar, "Fenerbahçe'de bir santraforun olmaması büyük bir handikap" sözleriyle hücum hattındaki eksikliği vurguladı. Savunmadaki eksikliği de hatırlatan Kınar, "Fenerbahçe'de, Skriniar'ın olmayışı takımın omurgasını dağıttı" diyerek defansif zaaflara işaret etti.

Tüm bu tabloyu şampiyonluk yarışı açısından değerlendiren Kınar, net konuştu: "Fenerbahçe, şampiyonluğun dışında kaldı."