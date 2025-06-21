Spor Toto Voleybol Takımı Yeni Transferlerini Duyurdu

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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, yeni sezon için six oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kübalı pasör çaprazı Jesus Herrera, Sırp smaçör Marko Ivovic, Hollandalı smaçör Bennie Tuinstra, smaçör İzzet Ünver, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu ve pasör Orçun Ergün, Spor Toto'nun yeni renkleri oldu. Takım geçen sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto; Jesus Herrera, Marko Ivovic, Bennie Tuinstra, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu ve Orçun Ergün'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kübalı pasör çaprazı Herrera, Sırp smaçör Ivovic, Hollandalı smaçör Tuinstra, smaçör İzzet Ünver, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu ve pasör Orçun Ergün ile sözleşme imzalandı.

Başkent ekibi, geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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