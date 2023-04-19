Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Valencia'nın akrobatik vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada Samet Akaydin'in kaleci İrfan Can Eğribayat'a verdiği geri pasta araya giren Danijel Aleksic, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak topu boş ağlara yolladı. 1-0
31. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada savunma arkasına sarkan İrfan Can Kahveci'nin pasında kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Rossi'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada sol kanatta Arda Güler ile verkaç yapıp ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin yerden sert ortasında kaleci Muhammed araya girerek topu kornere gönderdi.
Stat: Fatih Terim
Hakem: Suat Arslanboğa xx, Ali Ögel xx, Kemal Yılmaz xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leonardo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx, Danijel Aleksic xxx, Patryk Szysz xx, Joao Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Adnan Januzaj, Philippe Keny, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin x, Attila Szalai xx, Jayden Oosterwolde xx, Willian Arao xx, Miguel Crespo xx, İrfan Can Kahveci xx, Arda Güler xx, Diego Rossi x, Enner Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Joao Pedro, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Gol: Danijel Aleksic (dk. 30) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Patryk Szysz (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL