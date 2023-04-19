Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Emeka Eze'nin sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Eduart Rroca'nın topla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Demeaco Duhaney'in ceza sahası dışı sağından yerden sert vuruşunda kaleci Helton Leite bacaklarının arasından kaçırdığı meşin yuvarlağı son anda çizgide kontrol etti.
43. dakikada Fernando'nun ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci David Jensen'in sağından ağlarla buluştu. 1-1
45. dakikada Jason Lokilo'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Mahamadou Ba kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 2-1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Ekrem Kan xx, Özgür Ertem xx
İstanbulspor: David Jensen x, Demeaco Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Simon Deli xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Mahamadou Ba xxx, Onur Ergün xx, Jason Lokilo xxx, Eduart Rroca xxx, Valon Ethemi xx, Emeka Eze xx
Yedekler: Alp Arda, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Florian Loshaj, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Helton Leite x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Emrecan Uzunhan x, Güray Vural x, Ufuk Akyol x, Fernando xx, Alassane Ndao x, Sam Larsson xx, Doğukan Sinik x, Haji Wright x
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fredy, Bertuğ Yıldırım, Ömer Toprak, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Eduart Rroca (dk. 6), Mahamadou Ba (dk. 45) (İstanbulspor), Fernando (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kart: Jason Lokilo (İstanbulspor) - İSTANBUL