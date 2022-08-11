Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: Yarın: 21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen 13 Ağustos Cumartesi: 19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa 21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam 21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge 14 Ağustos Pazar: 19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay 19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz 21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol 15 Ağustos Pazartesi: 19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka 21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan Spor AA / Serdal Kalaycı Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.