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Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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