Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 52. dakikada ceza sahası dışından Fredy'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 61. dakikada Cemali Sertel'in kaptırdığı topta Hajradinovic'in pasında Eyserric, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Topa müdahale etmek isteyen Cemali Sertel, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2 76. dakikada Ghacha, ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı kale önüne kadar getirdi. Ghacha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 90+6. dakikada Boffin ile karşı karşıya kalan Bohoken'in vuruşunda Boffin meşin yuvarlağı elleriyle kornere gönderdi. Stat: Antalya Hakemler: Kadir Sağlam xx, Özgür Ertem xx, Hakan Karabalcık xx Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx (Sinan Gümüş dk. 79 x), Veysel Sarı xx, Kudryashov xx (Cemali Sertel dk. 59 xx), Güray Vural xx, Fernando Martins xx, Fredy xx, Soner Aydoğdu xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 45 xx), Sam Larsson xx (Ghacha dk. 45 xx), Luiz Adriano xx (Hakan Özmert dk. 67 xx), Haji Wright xx Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Amar, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman Teknik Direktör: Nuri Şahin Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Groavac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Turgay Gemicibaşı xx (Aytaç Kara dk. 66 xx), Eysseric xx (Jeffrey Kevın dk. 90 x), Mamadou Fall xx (Yunus Mallı dk. 88 x), Celina xx (Ahmet Emin Engin dk. 66 xx), Bahoken xx Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Oğuzhan Efe, Erdem Çetinkaya, Mehmet Feyzi, Berat Kalkan Teknik Direktör: Şenol Can Goller: Hadergjonaj (dk. 45+4), Cemali Sertel (dk. 61 k.k.) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Mortadha, Celina, Hajradinovic, Ahmet Emin Yıldırım (Kasımpaşa), Hakan Özmert, Güral Vural (Antalyaspor) Kırmızı kart: Fredy (dk. 90) (Antalyaspor) - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ertuğrul Taşkıran Antalyaspor Kasımpaşa Spor Haberler

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