Spor Toto, Nedim Özbey ile Sözleşmesini Uzattı

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Voleybol Efeler Ligi takımı Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesini uzattı. Kulüp, yeni sezon için tecrübeli teknik ekiple devam edeceğini duyurdu. Geçen sezonda 7. sırayı alan Spor Toto, 3 yeni oyuncu transfer etti ve 5 oyuncunun sözleşmesini yeniledi.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezona aynı inanç, aynı kararlılıkla... 2024-2025 sezonunda da voleybol A takımımız, tecrübeli teknik ekibimizle yoluna devam ediyor." denildi.

Geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan başkent ekibi ayrıca 3 ismi kadrosuna kattı, 5 oyuncunun da sözleşmesini yeniledi.

Melih Sıratça, Burak Mert ve Emin Gök'ü renklerine bağlayan Spor Toto; Kaan Bülbül, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mustafa Koç ve Beytullah Hatipoğlu'nun yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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