Spor Toto, Nedim Özbey ile Sözleşmesini Uzattı
Voleybol Efeler Ligi takımı Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesini uzattı. Kulüp, yeni sezon için tecrübeli teknik ekiple devam edeceğini duyurdu. Geçen sezonda 7. sırayı alan Spor Toto, 3 yeni oyuncu transfer etti ve 5 oyuncunun sözleşmesini yeniledi.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezona aynı inanç, aynı kararlılıkla... 2024-2025 sezonunda da voleybol A takımımız, tecrübeli teknik ekibimizle yoluna devam ediyor." denildi.
Geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan başkent ekibi ayrıca 3 ismi kadrosuna kattı, 5 oyuncunun da sözleşmesini yeniledi.
Melih Sıratça, Burak Mert ve Emin Gök'ü renklerine bağlayan Spor Toto; Kaan Bülbül, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mustafa Koç ve Beytullah Hatipoğlu'nun yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor