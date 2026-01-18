Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, Fenerbahçe Medicana'yı sahasında 3-1 yenerek ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Setler 25-19, 25-27, 25-23 ve 25-23 sonuçlarıyla tamamlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Ünal

Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, Orçun Ergün)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Marttilla)

Setler: 25-19, 25-27, 25-23, 25-23

Süre: 126 dakika (24, 32, 36, 34)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 9. galibiyetini alırken, sarı-lacivertli takım 7. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
