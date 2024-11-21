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Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Neftohimik'i 3-1 Yenerek 8'li Finalde

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Neftohimik'i 3-1 Yenerek 8'li Finalde
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Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-1'lik sonuçla geçerek bir üst tura yükseldi. Takım, ilk maçı da 3-0 kazanmıştı ve bir sonraki rakibi Almanya'nın WWK Volleys takımı olacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: François Troyon (İsviçre), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammed Kaya, Yiğit Savaş Kaplan, Ümit Demir, Doğan Karakoç, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül)

Neftohimik: Penchev, Georgiev, Krajcovic, Truhtchev, Ragin, Dobromir Dimitrov (Ivanov, Stoyan Dimitrov, Asenov, Petrov)

Setler: 25-19, 25-23, 20-25, 25-17

Süre: 97 dakika (25, 26, 23, 23)

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-1 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

Neftohimik ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Spor Toto, bir üst turda ise Almanya'nın WWK Volleys takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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