Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Avrupa Kupası'nda İlk Maçını Kaybetti

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında İtalya'nın Raimond Sassari ekibine 36-32 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Maçın rövanşı 14 Eylül'de oynanacak.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maça iyi başlayamayan ve 10-5 geriye düşen Spor Toto, daha sonra toparlanarak 22. dakikada 11-10 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 15-15 eşitlikle tamamlanandı.

50. dakikası 28-28 eşitlikle geçilen maçın son bölümünde oyunun kontrolünü ele alan İtalyan temsilcisi, sahadan 36-32 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, 10 golle Raimond Sassari'nin galibiyetinde önemli rol oynayan Gualther de Pina Lopes Furtado oldu. Spor Toto'da ise Görkem Biçer 7, Özgür Sarak 5 gol kaydetti.

Bu müsabakanın rövanşı, 14 Eylül Pazar günü aynı salonda yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
