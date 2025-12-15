Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u konuk ederek büyük bir farkla galip geldi.
Ligde 18. haftanın kapanış maçı, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.
İlk yarıyı 18-14 önde tamamlayan ev sahibi Spor Toto, ikinci devre farkı açarak sahadan 40-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor