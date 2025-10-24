Haberler

Spor Toto, Balkan Kupası'na Yenilgiyle Başladı

Güncelleme:
Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş ekibine 3-1 mağlup oldu. Türk temsilcisi, ikinci maçı yarın Bosna Hersek ekibi OK Kakanj ile oynayacak.

Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, ilk maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 3-1 yenildi.

Kakanj Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Steaua Bükreş, 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-23'lik setlerle 3-1 kazandı.

Spor Toto, organizasyonun ikinci maçında yarın ev sahibi Bosna Hersek ekibi OK Kakanj ile karşılaşacak.

Türk temsilcisi, üçüncü maçını ise 26 Ekim Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi OFI Crete ile oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

