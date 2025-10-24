Spor Toto, Balkan Kupası'na Yenilgiyle Başladı
Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş ekibine 3-1 mağlup oldu. Türk temsilcisi, ikinci maçı yarın Bosna Hersek ekibi OK Kakanj ile oynayacak.
Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, ilk maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 3-1 yenildi.
Kakanj Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Steaua Bükreş, 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-23'lik setlerle 3-1 kazandı.
Spor Toto, organizasyonun ikinci maçında yarın ev sahibi Bosna Hersek ekibi OK Kakanj ile karşılaşacak.
Türk temsilcisi, üçüncü maçını ise 26 Ekim Cumartesi günü Yunanistan temsilcisi OFI Crete ile oynayacak.
