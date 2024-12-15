Spor Toto, Alanya Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Galip Geldi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Setler 25-20, 20-25, 16-25, 23-25 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Seçkin Yener, Hakkı Demiralay
On Hotels Alanya Belediyespor : Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Hamdi Erkan, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-20, 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 122 dakika (31, 31, 27, 33)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.