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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Baran EraslanGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır (Dk. 12 Abdullah Şahindere), Metehan Mert, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Serdarcan Eralp (Dk. 84 Kağan Özkan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Baran Eraslan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır (Dk. 12 Abdullah Şahindere), Metehan Mert, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Serdarcan Eralp (Dk. 84 Kağan Özkan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Erhan Kara), Enes Keskin (Dk. 77 Samet Asatekin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Gökcan Kaya, Regattin, Kappel (Dk. 84 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 70 Ali Han Tunçer)

Goller: Dk. 19 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği), Dk. 55 Regattin (Penaltıdan), Dk. 59 Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 45+4 Görkem Bitin, Dk. 59 Kappel, Dk. 80 Erhan Kara (Pendikspor), Dk. 18 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Muhammed Bayır Übeyd Adıyaman Ahmet Arda Mert Kula Spor Haberler

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