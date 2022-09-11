Spor Toto 1. Lig: Altay: 2 Bodrumspor: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar 34. dakikada orta alandan gelişen Bodrumspor atağında savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan Evrim Özenç'in yüzüne çarptı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. 40. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Eren Erdoğan'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Marco Paixao, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 74. dakikada serbest vuruş kullanan Altay'da kale önünde topa ters bir kafa vuruşu yapan Cenk Şen, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0 79. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün kale önünde çevirdiği top defanstan sekti. Boşta kalan topa gelişine vuran Ceyhun Gülselam'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan yerden auta çıktı. Stat: Alsancak Mustafa Denizli Hakemler: Murat Erdoğan xx, Şahan Yılmaz xx, Deniz Turgut xx Altay: Ozan Evrim Özenç xx (Eren Karataş dk. 46 x), Tolga Ünlü xx, Kutay Yokuşlu xx (Erdem Özcan dk. 90+1 ?), İbrahim Öztürk xx, Eric Bjönkander xx, Mohammad Naderi xx (Efe Sarıkaya dk. 78 x), Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx, Yusuf Tekin xx (Salih Sarıkaya dk. 64 x), Eren Erdoğan xx, Marco Paixao xxx Yedekler: Mustafa Çalışkan, Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç, Enes Yetkin, Caner Baycan, Arda Gezer Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu Bodrumspor: Ali Türkan xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Süleyman Özdamar x (Ali Aytemur dk. 60 x), Cenk Şen xx, Samet Yalçın x (Abdurahman Canlı dk. 77 x), Recep Aydın xx, Kenan Özer x (Süleyman Güneş dk. 60 x), Bahadır Erol x (Musa Aktaş dk. 46 x), Celal Dumanlı x (Dejan Drazic dk. 60 x), Adis Jahovic x Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musah Mohammed Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Goller: Marco Paixao (dk. 40), Cenk Şen (dk. 74 k.k.) (Altay) Sarı Kartlar: Yusuf Tekin, Eric Bjönkander, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Altay), Abdurahman Canlı (Bodrumspor) - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ceyhun Gülselam Tolga Ünlü Altay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Spor Toto 1. Lig: Altay: 2 Bodrumspor: 0 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.