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Spor Toto 1. Lig: Altay: 2 Bodrumspor: 0

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Spor Toto 1. Lig: Altay: 2 Bodrumspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

34. dakikada orta alandan gelişen Bodrumspor atağında savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan Evrim Özenç'in yüzüne çarptı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

40. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da, Eren Erdoğan'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Marco Paixao, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

74. dakikada serbest vuruş kullanan Altay'da kale önünde topa ters bir kafa vuruşu yapan Cenk Şen, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

79. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün kale önünde çevirdiği top defanstan sekti. Boşta kalan topa gelişine vuran Ceyhun Gülselam'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan yerden auta çıktı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Şahan Yılmaz xx, Deniz Turgut xx

Altay: Ozan Evrim Özenç xx (Eren Karataş dk. 46 x), Tolga Ünlü xx, Kutay Yokuşlu xx (Erdem Özcan dk. 90+1 ?), İbrahim Öztürk xx, Eric Bjönkander xx, Mohammad Naderi xx (Efe Sarıkaya dk. 78 x), Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx, Yusuf Tekin xx (Salih Sarıkaya dk. 64 x), Eren Erdoğan xx, Marco Paixao xxx

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç, Enes Yetkin, Caner Baycan, Arda Gezer

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Süleyman Özdamar x (Ali Aytemur dk. 60 x), Cenk Şen xx, Samet Yalçın x (Abdurahman Canlı dk. 77 x), Recep Aydın xx, Kenan Özer x (Süleyman Güneş dk. 60 x), Bahadır Erol x (Musa Aktaş dk. 46 x), Celal Dumanlı x (Dejan Drazic dk. 60 x), Adis Jahovic x

Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musah Mohammed

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Marco Paixao (dk. 40), Cenk Şen (dk. 74 k.k.) (Altay)

Sarı Kartlar: Yusuf Tekin, Eric Bjönkander, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Altay), Abdurahman Canlı (Bodrumspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ceyhun Gülselam Tolga Ünlü Altay Spor Haberler

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