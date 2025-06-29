Spor Spikeri Sabri Ugan Vefat Etti

TECRÜBELİ spor spikeri Sabri Ugan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirten Sabri Ugan, geçen hafta pazar günü yoğun bakıma alınmış, çarşamba günü ise entübe edilmişti. Bir süredir yaşam savaşı veren 62 yaşındaki ünlü spor spikeri bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.