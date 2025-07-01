Spor Medyasının Duayeni Sabri Ugan Hayatını Kaybetti

Spor Medyasının Duayeni Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
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Uzun süre kanser ile mücadele eden spor yorumcusu Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Sakarya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ahmet ERDEM-Serhat YILDIRIM/ADAPAZARI), ( Sakarya ), – UZUN süredir kanserle mücadele eden ve bir süredir entübe olarak tedavi gören 62 yaşındaki Sabri Ugan, 29 Haziran'da hayatını kaybetti. Spor medyasına uzun yıllar emek veren, sesiyle Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinen Ugan, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Sabri Ugan için Adapazarı Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ugan'ın ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda seveni cami avlusunu doldurdu. Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan da katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Sabri Ugan, Emirdağ Mezarlığı'nda babasının mezarının üzerine defnedildi. Dualar eşliğinde toprağa verilen Ugan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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