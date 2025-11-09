Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor Programı Beykoz'da Gerçekleşti

Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin katıldığı "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programı, Beykoz'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Öncü Spor Kulübünün gençleri ünlü spor insanlarıyla buluşturarak onlara vizyon çizmeyi hedeflediği programda yarışan ve dereceye giren gençler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerindeki 35 spor imam hatip lisesinden 175 sporcu gencin katıldığı, 4 ayrı kategorideki yarışmalarda en hızlı, en güçlü, en çevik ve parkur kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, bu kamptan çıkacak nice gencin olimpiyatlarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıracağını belirtti.

Koçoğlu, sporun sadece kazanmak olmadığını kaydederek, "Spor, aynı zamanda bir karakter inşası, sabır, azim ve kardeşliktir. Bugün imam hatip okulları sadece bir eğitim kurumu değil kimlik kazandıran, değer aşılayan kurumlar. Sizlerin azmi ve gayretiyle Türkiye'nin yarınlarına olan umudumuz daha da büyüyecek." ifadelerini kullandı.

"Bütün dünyanın geleneksel sporlarını ihya etmeye çalışıyoruz"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarla ilk adımı 2012'de açılan Okçular Tekkesi'yle attıklarını aktardı.

Yıllardır 32 ülkeden 45 üyesi olan kültür festivalini Türkiye'de yaptıklarına, şimdi de 4 yılda bir düzenlenecek şekilde spor olimpiyatlarının geleneksel versiyonunu planladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın geleneksel sporlarını ihya etmeye çalışıyoruz. Bu çok ilgi çekici bir saha... Bugün sporla ilgilenmeyen, mesafeli olan insanları, özellikle hanımları spora çekebileceğimiz bir alan olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye'nin çeşitli illerinden spor imam hatip lisesi öğrencileriyle 3 günlük bir kamp düzenlediklerini belirtti.

Spor imam hatip liseleri olarak çift kanatlı bir neslin temsilcileri olduklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bizler hem daha fazla sporcu yetiştirecek hem de dik duruşlu gençlerin önünü açacak yeni nesillerin yetişmesine önayak olacağız. Bugün attığı golden sonra 'Benim başarım değil, Rabb'imin inayeti' diyen güzel sporcular yetişti. Sizler o çıtayı daha ileri taşıyacak, mazlumların sesi olacaksınız."

Programa Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hakan Balta ile öğrenciler katıldı.