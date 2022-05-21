'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Muş'ta - Haberler

- ' Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Muş'ta

MUŞ - Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Muş'a geldi.

Özel bireylerin yararlanabilmesi amacıyla yola çıkan malzeme yüklü tır için Muş'taki yarı olimpik yüzme havuzu önünde İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, sporcular, engelli bireyler ve ailelerin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle engelli sporcular için gönderilen malzeme tırı için karşılama programı düzenlediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen malzemelerle özel sporcuların hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlayacak, kişisel gelişimlerine katkı sunacak ve engelli spor branşlarında Muş'un başarı çıtasını yükselterek ülke sporuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah paralimpik olimpiyatlarında bayrağımızı gururla dalgalandıracak, başarılara imza atacak sporcular yetiştireceğiz. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Enver Kıvançla beraber bugün birçok branşta sporcumuz ve özel uygulama okullarında eğitim gören engelli öğrenci kardeşlerimizle tırımızı karşıladık. Malzemelerimizi teslim aldık. En kısa sürede okullarımıza malzemelerimizi dağıtarak antrenörlerimiz ve uzman öğretmenlerin eşliğinde bu kardeşlerimizin biran önce en az herhangi bir branşta spor yapmalarını ve lisanslı sporcular olarak başarılar elde etmelerini sağlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Milli Eğitim Bakanımıza, Aile Hizmetler Bakanımıza ve vesile olan herkese gönülden teşekkür eder, saygılar sunarız."

Farklı engel gruplarının kullanımı için özel olarak üretilmiş spor malzemelerini taşıyan tır ile gelen malzemeler, özel uygulama okullarına dağıtılacak.